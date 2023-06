Bimba scomparsa a Firenze | ' Tutte le piste aperte | anche il rapimento'

"Nello stabile sono state effettuate due perquisizioni, una nella notte di sabato e un'altra domenica mattina - spiega - Lasarebbeattorno alle 15 e la madre è tornata dal lavoro ...Le ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, ladi 5 annia Firenze nell'area di Novoli, sono concentrate tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi e in particolare proprio sull'ex hotel Astor dove vive con la sua famiglia ...Milano, 11 giu. Straziante appello della madre che chiede aiuto per ritrovarla: a Firenze si e' persa ogni traccia dalle 13.00 di ieri di una bambina di cinque anni, Cataleya Alvarez, conosciuta con ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, scattate le ricerche | L'appello della madre: "Aiutatemi" TGCOM

Il cuore si spezza nel sentire la disperazione di Caterina, la mamma della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez, di soli 5 anni e di origine peruviana, scomparsa da ieri nel quartiere fiorentino di ...Che fine ha fatto Cataleya Alvarez Sulla scomparsa della bimba di 5 anni a Firenze «tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o ...