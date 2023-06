Bimba scomparsa a Firenze | la madre segue le ricerche in strada

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 11 giugno 2023) Ladi Cataleya, la bambina peruviana di 5 annida ieri a, stando inallecondotte dai carabinieri con le unità cinofile, tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi, nell’area intorno al palazzo occupato dove vive con la figlia e da dove la piccola èieri nel primo pomeriggio. Con laci sono alcune connazionali. Da quanto appreso...