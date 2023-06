Bimba scomparsa a Firenze | il generale Vitagliano | “Stiamo ricevendo varie segnalazioni Verifichiamo”

Leggi su firenzepost

(Di domenica 11 giugno 2023) "telefonate da cittadini che ritengono di averla vista in località intorno acontrollando". Lo ha detto ilGabriele, comandante provinciale dei carabinieri di, incontrando i giornalisti per fare il punto con i giornalisti sulle indagini sulladi Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bambina di origini peruviane di 5 anni della quale non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, quando non è più stata trovata nell'ex hotel Astor, nella zona di Novoli, dove vive con la famiglia