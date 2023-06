Bimba scomparsa a Firenze | aperte tutte le ipotesi | anche il rapimento

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 giugno 2023) La piccola Kata è svanita nel nulla dalle 15.15 di sabato dal cortile dell'ex hotel Astor, un edificio occupato Si indaga in ogni direzione, gli investigatori dei carabinieri non escludono nessuna pista, compresa quella di un eventualeper vendetta. Ma per ora sono risultate vane le ricerche della bambina peruviana Mia Kataleya Chicllo Alvarez, che i familiari chiamano Kata, la bambina di 5 annidasabato 10 giugno. Intorno alle 15 è stata vista l’ultima volta nel cortile dell’ex hotel Astor, uno stabile occupato di via Maragliano 100, nel quartiere di Novoli, nella zona nord della città, dove abita la famiglia insieme a circa cento persone, in gran parte romeni e peruviani. Il palazzo, che è stato setacciato più voltecon i cani molecolari, nelle ultime settimane è stato al centro ...