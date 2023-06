Bimba di 5 anni scomparsa nel nulla | si cerca Kataleya | sale l' angoscia

... pensavo che l'altra bambina fosse con i suoi familiari, credo fosse col suo fratello", poi, secondo questo racconto, non troppo tempo dopo è arrivata la mamma delladi 5scomparsa e ...... 'In campo tutte le forze disponibili' Nel riquadro, l'immagine dellascomparsa a Firenze diffusa dalla Prefettura Le ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez , ladi 5scomparsa a ...... gli investigatori insieme anche ai Vigili del Fuoco stanno setacciando palmo a palmo il palazzo e la casa di Firenze dove è stata vista per l'ultima volta Kataleya Alvarez , ladi 5di ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, scattate le ricerche | L'appello della madre: "Aiutatemi" TGCOM

Ricerche a tappeto della piccola di origine peruviana a Firenze nella zona di Novoli. La madre, una volta tornata a casa dal lavoro, non l'ha più trovata. Tanti appelli sui social ...