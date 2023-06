Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze | scattate ricerche

...bambina peruviana di 5,scomparsa da ieri. Il cane, lasciato libero si è diretto verso via Monterverdi ed è entrato in un altro palazzo,poco distante,dove sono entrati anche i militari. La...2.15 Firenze, scomparsadi 5Ricerche in corso da ieri a Firenze di una bambina di 5, di nome Kata. La piccola,di origine peruviana, secondo quanto spiegato, si trovava in via Monteverdi, nella zona di Novoli,...Ricerche in corso da ieri a Firenze di una bambina di 5, di nome Kata. La piccola, di origine peruviana, secondo quanto spiegato, si trovava in via Monteverdi, nella zona di Novoli, con la madre quando si è persa intorno alle 13. I genitori hanno ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, le ricerche in corso da ieri RaiNews

conseguito attorno all’età di 16 anni, rispetto ai bambini non allattati al seno. I ricercatori hanno analizzato un gruppo rappresentativo a livello nazionale di 4.940 partecipanti inglesi fino ...Bambina di 5 anni scomparsa: partite le ricerche da ieri. Si tratta di una bambina di 5 anni, di nome Kata, scomparsa ieri a Firenze. La piccola, di ...