Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze | scattate le ricerche | Aperte tutte le ipotesi | anche il rapimento

... nel quartiere di Novoli nella zona nord di Firenze, lascomparsa da ieri . L'hotel ha chiuso ... furono denunciati quattro peruviani, tra i 20 e i 30, due dei quali finiti in ospedale per ...Sulla scomparsa delladi 5a Firenze "tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l'allontanamento ". Lo ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei ...Le ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, ladi 5scomparsa a Firenze nell'area di Novoli, sono concentrate tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi e in particolare proprio sull'ex hotel Astor dove vive con la sua famiglia ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, le ricerche in corso da ieri. La madre: "Aiutatemi a trovarla" RaiNews

La mamma della piccola Kataleya Alvarez, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, no ha retto alla tensione si è sentita male, trasportata in ospedale ...