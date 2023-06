Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze | ricerche a tappeto e appelli social | ma ancora nessuna traccia

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 giugno 2023) Una foto che la ritrae in un momento come tanti di una giornata qualunque, e gli abiti indossati al momento dellache i familiari indicano suisono i riferimenti in mano agli investigatori per ritrovare ladi 5di origine peruvianada ieri pomeriggio a. Elementi di ordinaria quotidianità che oggi per la piccola Cataleya diventano il faro per il illuminare lein corso da ore e il buio di una sparizione improvvisa e misteriosa che ha gettato nell’angoscia un’intera città.di 5Sono ore die ore di angoscia quelle che scandiscono le attività ...