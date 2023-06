...alle cantine fino alle stanze che alcuni occupanti non hanno voluto aprire ai familiari della. Ha 5, bimbi piccoli così si fidano di tutti. Per ora di lei non c'è traccia.... un uomo di una settantina d', ha aperto il fuoco risparmiando solo l'altra figlia della coppia, unadi 8, al momento in stato di ...A Firenze si cerca senza sosta Kata, diminutivo di Kataleya Alavarez,di 5scomparsa intorno alle 15 di ieri, sabato 10 giugno. Di origine peruviana, alta 115 cm, con occhi e capelli castani, l'ultima volta che è stata vista indossava una maglietta bianca, ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, le ricerche continuano senza sosta | La madre: "Ho detto ai carabinieri chi può averla presa" TGCOM

Un incubo nel capoluogo toscano la sparizione della piccola. Tam tam sui social: "Chi sa parli e chiami il 112"