Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze | cosa è successo a Cataleya? Si cerca anche nelle condutture dell' ex hotel dove vive con la famiglia

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono proseguite per tutta la notte ama senza esito finora le ricerche da parte dei carabinieria piccolaAlvarez, 5, la bambina peruvianada ieri pomeriggio dalla...

Così Caterina, madre delladi origine peruviana, Mia Kataleya Chicllo Alvarez, 5, scomparsa da ieri nel quartiere fiorentino di Novoli, si dispera durante le ricerche della figlia. "Dov'è, ...... gli investigatori insieme anche ai Vigili del Fuoco stanno setacciando palmo a palmo il palazzo e la casa di Firenze dove è stata vista per l'ultima volta Kataleya Alvarez , ladi 5di ...Ha quasi perso la voce, ma continua imperterrita a chiamare il nome della figlia di cinque, ... Il papà doveva andare a lavoro, poi il tragico ritrovamento dellaNonostante le ricerche ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, scattate le ricerche | L'appello della madre: "Aiutatemi" TGCOM

Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – Le ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze nell’area di Novoli, sono concentrate tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteve ...La Principessa di Galles ha indossato uno dei suoi accessori preferiti low cost al Maidenhead Rugby Club ne Berkshire ...