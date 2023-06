Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze | cosa è successo a Cataleya? Potrebbe essere stata rapita

Così Caterina, madre delladi origine peruviana, Mia Kataleya Chicllo Alvarez, 5, scomparsa da ieri nel quartiere fiorentino di Novoli, si dispera durante le ricerche della figlia. 'Dov'è, ...Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, scattate le ricerche | L'appello della madre: "Aiutatemi" TGCOM

Ricerche a tappeto della piccola di origine peruviana a Firenze nella zona di Novoli. La madre, una volta tornata a casa dal lavoro, non l'ha più trovata. Tanti appelli sui social ...