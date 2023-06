Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze | cosa è successo a Cataleya? Potrebbe essere stata rapita | si cercano indizi nei cassonetti

... nel quartiere di Novoli nella zona nord di Firenze, lascomparsa da ieri. L'hotel ha chiuso ... furono denunciati quattro peruviani, tra i 20 e i 30, due dei quali finiti in ospedale per ...Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...Ore 13.00 - Sulla scomparsa delladi 5a Firenze 'tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l'allontanamento'. Lo ha detto il generale Gabriele Vitagliano, ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, Carabinieri: "Aperta ogni ipotesi, anche un rapimento" RaiNews

Lo ha detto il generale dei carabinieri Vitagliano. Intanto proseguono le indagini: «Abbiamo setacciato tutte le telecamere della zona». Malore per la mamma della piccola ...La piccola di soli 5 anni non si trova da ieri pomeriggio. In campo tutte le forze con l'ausilio dei cani molecolari ...