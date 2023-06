Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze | cosa è successo a Cataleya? Potrebbe essere stata rapita

Sulla scomparsa delladi 5a Firenze "tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l'allontanamento ". Lo ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei ...Le ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, ladi 5scomparsa a Firenze nell'area di Novoli, sono concentrate tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi e in particolare proprio sull'ex hotel Astor dove vive con la sua famiglia ..."Stiamo ricevendo telefonate di cittadini che dicono di aver visto" lascomparsa Cataleya Alvarez "in località attorno a Firenze e le stiamo controllando". Lo ha ...della bambina di cinque, ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, scattate le ricerche | L'appello della madre: "Aiutatemi" TGCOM

Al Polo culturale Le Clarisse i bambini imparano l’inglese con l'arte. Domenica 11 giugno torna il laboratorio creativo “Speaking English @ the Museum” ...Per questo i parenti, gli amici, gli investigatori insieme anche ai Vigili del Fuoco stanno setacciando palmo a palmo il palazzo e la casa di Firenze dove è stata vista per l'ultima volta Kataleya ...