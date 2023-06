Berlusconi | seconda notte tranquilla in ospedale | oggi nessun bollettino

(Di domenica 11 giugno 2023)per il presidente di Forza Italia, Silvio, ricoverato da venerdì scorso all'San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ...

approfondimentoricoverato, in visita il fratello Paolo e la figlia Marina FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacaricoverato, papà Marta Fascina in ...Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Ieri a fare visita al Cav sono stati il fratello ...Leggi anche Prima notte tranquilla in ospedale per SilvioL'ex premier è tornato in ospedale dopo appena tre settimane. Era stato già ricoverato ad aprile scorso prima in terapia intensiva ...

Silvio Berlusconi ricoverato, seconda notte tranquilla al San ... IL GIORNO

Il presidente di Forza Italia è tornato in ospedale venerdì scorso dopo le dimissioni del 19 maggio scorso, avvenute a seguito di un ricovero per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica ...Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, ha trascorso un’altra notte tranquilla all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere è tornato nel nosocomio milanese a distanza ...