Berlusconi | seconda notte tranquilla in ospedale | oggi nessun bollettino

(Di domenica 11 giugno 2023) Milano, 11 giu. - (Adnkronos) -per il presidente di Forza Italia, Silvio, ricoverato da venerdì scorso all'San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Ieri a fare visita al Cav sono stati il fratello Paolo e la figlia Marina. A quanto si apprende,medico è previsto per la giornata di

Il presidente di Forza Italia ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Ieri a fare visita al Cav sono stati il fratello ...notte di ricovero al San Raffaele di Milano per Silvio, per accertamenti in merito a una nota patologia della quale l'ex presidente del Consiglio soffre da tempo. Ieri la visita del ...notte tranquilla per Silvioal San Raffaele. Il leader azzurro è tornato venerdì all'istituto ospedaliero fondato da don Luigi Verzè per sottoporsi ad alcuni esami clinici. La ...

Seconda notte tranquilla per Silvio Berlusconi al San Raffaele RaiNews

Milano, 11 giu. – (Adnkronos) – Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programma ...Milano – È trascorsa tranquillamente anche la seconda notte di ricovero al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi, per accertamenti in merito alla malattia ematologica di cui l'ex presidente del ...