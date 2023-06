Berlusconi ricoverato | dimissioni da ospedale ancora non prevedibili

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 giugno 2023) Il Cavaliere da venerdì al San Raffaele per accertamenti programmati correlati alla leucemia mielomonicitica cronica di cui soffre Non sonoledel presidente di Forza Italia Silviodi nuovo da venerdì all’San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati correlati alla leucemia mielomonicitica cronica di cui soffre. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il Cavaliere, in cura nel reparto di degenza del padiglione Q, oggi ha ricevuto la visita del fratello Paolo e della figlia primogenita Marina. I due sono arrivati ciascuno a bordo della propria auto e poi si sono trattenuti all’interno del nosocomio per qualche ora. Per il momento non sono previsti bollettini medici sulle condizioni di salute dell’ex premier. ...