Bende che asciugano | capsule che snelliscono | formule effetto palestra | tempo di riscoprire il corpo E la sua cura | con i giusti alleati Come scegliere?

(Di domenica 11 giugno 2023) «Si è tanto assorte a pensare a dove andare da dimenticare che il luogo in cui ci si trova è già magico in sé»: Home body – Il mioè la mia casa, raccolta di poesie della giovane Rupi Kaur (autrice con record di permanenza tra i best seller del New York Times ), ben descrive un sentire generale: dopo la lezione della pandemia, siamo tutte alla riscoperta del. Inteso“tempio”, indipendentemente da quale sia la sua forma, la sua taglia, le sue curve. Piuttosto, salute e armonia tornano a contare più di tutto. È un fenomeno globale, si parla di bodyfication: dedicare attenzioni al fisico, senza necessariamente il desiderio di cambiarlo, è un rituale, una forma di bellezza autentica e di lavoro olistico sul sé. Che, oltretutto, ha validissimi aiuti in cosmesi. ...