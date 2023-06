Belen Rodriguez insegue il trend manicure dell’estate 2023

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 giugno 2023)segue il. Con il ritorno della bella stagione, ancheha scelto unsemplice ma al tempo stesso elegante, un evergreen tornato a gran voce. Non è la prima volta checattura l’interesse dei fan attraverso i consigli di bellezza. Questa volta la conduttrice de Le Iene ha proposto una novità beauty perfetta per l’estateche rispecchia uno deitornati alla ribalta in vista della stagione più calda dell’anno. Crediti: Ansa – VelvetMagLa modella ha mostrato via Instagram la sua nuova, unghie che sfruttano ildel momento con un French ...