Belen Rodriguez | Antonino Spinalbese regala un cagnolino a Luna | la reazione è tenerissima

Nelle sue stories Instagram , l'ex compagno dipubblica dei video in cui gli viene consegnato un piccolo e tenero cagnolino, razza bull dog francese. Orecchie grandi, color grigio ...ha aspettato i 17 anni per scambiare il gesto d'amore. Quando era più piccola, stando ai suoi racconti, i ragazzi non erano interessati a lei: 'Ero troppo alta e magra, poco sensuale',...Soprattutto quando viene proiettato il videomessaggio dei papà e della sorella. Proprio a lei Ignazio avrebbe chiesto aiuto. "Immagini terribili". Silvia Toffanin sconvolta, dolore ...

Belen Rodriguez in lacrime sui social: c’entra il figlio Santiago ILSIPONTINO.NET

Un regalo per Luna. Antonino Spinalbese ha regalato un piccolo bull dog alla figlia Luna Marì. E la reazione ha intenerito tutti i follower. Nelle sue stories Instagram, l'ex compagno ...Domenica 11 giugno torna "Verissimo" su Canale 5. La padrona di casa Silvia Toffanin intervista Belen Rodriguez, Lino Banfi e Claudio Amendola ...