Beatrice Valli in bikini post parto | i fan approvano | «Abbiamo bisogno di donne normali»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 11 giugno 2023)in costume da bagno e il «coraggio di essere naturale». Così i suoi fan descrivono la scelta di mostrarsi senza filtri a distanza di poco più di un mese daldella piccola Matilda Luce. La quarta gravidanza dell’influencer ha rappresentato l’ennesima sfida come genitori per lei e per il marito Marco Fantini. I due, sempre impegnati tra lavoro e figli, si mostrano più innamorati che mai. I fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento del corpo die la coraggiosa scelta di mostrarlo sui social per come è oggi. Proprio questa scelta dell’influencer è stata apprezzata dai suoi follower che si sono immedesimati nella complessa gestione del proprio corpo dopo un, il corpo ...