Bayern | il presidente Hainer svela i piani | 'Spenderemo tanto Già presi due giocatori | ci serve questo attaccante'

Il Barcellona lo voleva, ma l'allora presidente Bartomeu ha detto no ad Alphonso Davies. Almeno questo è quanto ha rivelato lo stesso terzino del Bayern Monaco nel corso di un'intervista a CentreGoals: 'Il Barcellona nel 2019 mi si è avvicinato, mi volevano ma poi il presidente Bartomeu ha detto no'. Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha fatto il punto della situazione in merito alle ultime notizie di calciomercato.

Bayern Monaco, la conferma dal presidente: arriverà Guerreiro a parametro zero TUTTO mercato WEB

