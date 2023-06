Basket | finale scudetto con rissa tra giocatori e tifosi al Forum VIDEO

(Di domenica 11 giugno 2023) Attimi di tensione al Mediolanumalla fine della garaditra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La Gara 2 delle Lba FInals è stata vinta dalla squadra di Ettore Messina per 79-76 ma, al rientro negli spogliatoi, alcunidell’Olimpia Milano sono scesi verso il tunnel provocando e spingendo Milos Teodosic. Il serbo ha risposto alla provocazione, in sua difesa è arrivato il compagno di squadra, Daniel Hackett, e il clima è degenerato. Lo staff della Virtus ha fatto fatica a calmare gli animi insieme aidi entrambe le squadre. ESTO NO Segundo partido entre Armani Milano y Virtus Bologna de lass italianas. 2-0 para Milano y ocurre esto al final del partido. Esto NO representa los valores del baloncesto.pic.twitter.com/mWsz2QL5Ui — Pick&Cast ...

