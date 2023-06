Basket | Finale Scudetto 2023 | al Forum va in scena gara-2 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna I meneghini cercano il bis | i bolognesi devono reagire

(Di domenica 11 giugno 2023) Per ladella Serie A diè già tempo di-2. A 48 ore di distanza dalla prima partita,scendono in campo questa sera ancora aldi Assago – palla a due alle ore 18:00 – per il secondo atto della sfida che assegna il Tricolore. Ihanno rispettato il fattore campo nel match di venerdì sera, sconfiggendo gli acerrimi rivaliper 92-82 e portandosi così avanti per 1-0 nella serie al meglio delle sette partite. Coach Ettore Messina farà affidamento ancora una volta ai suoi uomini più pericolosi ovvero Shabazz Napier e Devon Hall: il playmaker americano ha trascinato i compagni con 22 punti, mentre il ...

La Spinelli Massagno con le spalle al muro dopo la sconfitta in gara - 3 dia Friborgo per 95 - 81. L'Olympic infatti avanti 2 - 1 nella serie e a un solo successo dal titolo. La SAM partita bene, portandosi dapprima avanti e poi restando in scia dei burgundi in un ...Pistoia batte Torino 67 - 61 in gara - 1 delladei playoff di Serie A2 2022/2023. I padroni di casa mantengono il fattore casa restando in vantaggio per buona parte dell'incontro tenendo a bada i tentativi di rimonta di Torino, che ha ...: Milano supera la Virtus e si aggiudica gara 1 dellascudetto. Gara 2 si giocherà domenica alle ore 18, sempre al Forum di Assago. - Coach Sergio Scariolo:'Abbiamo giocato bene per ...

Per la Finale Scudetto della Serie A di basket 2023 è già tempo di gara-2. A 48 ore di distanza dalla prima partita, Olimpia Milano e Virtus Bologna scendono in campo questa sera ancora al Forum di As ...Il destino del basket è ormai legato a quello della città travolta dalla piena: la finale che sta per iniziare è il primo segno di una rinascita fortemente voluta. Nella storia possono accadere eventi ...