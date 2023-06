Basket | azzurre sconfitte dalla Germania in amichevole

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) La Nazionale Femminile diperde contro la65-70 in quello che è l’ultimo test prima dell’EuroWomen 2023, che si giocherà tra Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. A Pordenone, al PalaCrisafulli, arriva uno stop che lascia delusione. Ma scatta subito il momento di guardare avanti per le. Domani mattina Coach Lardo comunicherà i nomi delle 12 atlete che martedì 13 giugno voleranno in Israele. L’esordio è in programma giovedì alle ore 14 italiane contro la Repubblica Ceca. Questo il commento del tecnico Lino Lardo. “Ci dispiace non aver ripagato con una vittoria il meraviglioso pubblico di Pordenone, che voglio ringraziare di cuore, al di là del risultato che comunque ci dispiace credo che il confronto contro una squadra fisica come larappresenti il test più ...