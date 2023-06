Basket 3×3 femminile | Qualificazioni Europei 2023 | Italia | mattina con terza vittoria Battuta l’Estonia

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Terzo successo per l’nelleagli3×3 in scena a Constanta (Costanza), Romania. La formazione azzurra batte ancheper 14-11, in una partita che, giocata alle 9 della, bella non può essere. Conta, eccome se conta, il risultato: ora la qualificazione senza dover rischiare uno spareggio è pressoché agguantata. Per la sicurezza basterà battere la Croazia, o più semplicemente potrebbe anche bastare che questa non superi la Slovenia sta. Parte bene, che sorprende l’almeno per il primo minuto. Poi, quasi contemporaneamente, nell’aria si sentono le note di “Played-A-Live” (nota anche come “The Bongo Song”) dei Safri Duo e l’emergere del trio ...