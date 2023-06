Baseball | Serie A 2023 | Macerata a punteggio pieno | sorpresa Senago su San Marino

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)fa 9 su 9. Continua a passo spedito il percorso della formazione marchigiana che, dopo il terzo turno della Poule Scudetto delladi, è rimasta l’unica a non aver perso neanche un incontro nel Gruppo F. Il team maceratese nello specifico è uscito vittorioso dallacontro Modena, sconfiggendo gli emiliani anche in gara-2 e gara-3 con il risultato di 5-1 e di 6-1. Bene anche Ronchi, squadra che ha vinto per 2-1 lasu Godo avendo la meglio in gara-2 per 5-4, salvo poi cedere il passo ai romagnoli per 2-5. Clamoroso poi quanto successo nel gruppo G con Sanche, dopo aver trovato il successo anche in gara-2 con un rotondissimo 4-20, ha subito il contrattacco diin gara-3, perdendo ...