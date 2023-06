Bari | Mignani | «Faremo di tutto per questa impresa»

(Di domenica 11 giugno 2023) Michele, allenatore del, ha parlato prima del fischio d’inizio della finalissima dei playoff contro il Cagliari Micheleha parlato a Sky Sport prima di-Cagliari. LE PAROLE – «È una grande soddisfazione essere in finale, siamo emozionati ediper. Sarà la testa ad essere fondamentale. I ragazzi hanno la testa giusta, speriamo di regalare qualcosa di speciale all’ambiente. In città si percepisce una passione incredibile».

- Ci siamo. Stasera scopriremo chi sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa . In un San Nicola da record (oltre 60 mila spettatori presenti), ildiriceve la visita del Cagliari di Ranieri nel match valido per il ritorno della finale playoff di Serie B . All'andata la sfida è finita 1 - 1 (reti di Lapadula e Antenucci su ...L'allenatore del, Michele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima dell'inizio della partita. "Noi siamo quelli che hanno giocato per primi, ora siamo anche gli ultimi; è ...Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:(4 - 3 - 3): Caprile, Dorval, Di Cesare, ... Allenatore: MicheleCagliari (4 - 5 - 1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Di Pardo, ...

Bari, Mignani: 'Possiamo toccare il cielo' | Altri campionati Italia | Calciomercato.com Calciomercato.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Calcio d'inizio alle ore 20.30. Le squadre di Ranieri e Mignani si ritrovano allo stadio San Nicola dopo l’1-1 dell’andata. Ai pugliesi, che hanno chiuso il campionato al 3° posto, basta un pari per c ...