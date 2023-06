Bari Cagliari | out un big nei rossoblù | tutte le novità

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023), fuori un big neinel ritorno della finale dei playoff di Serie B: le ultime di formazione Brutta notizia in casadove Nahitan Nandez non prenderà parte all’ultima e delicatissima partita della stagione: il ritorno dei playoff di Serie B. Il centrocampista uruguaiano, tra gli elementi chiave della squadra, non sarà in grado di scendere in campo. Ildovrà cercare la vittoria (obbligatoria per aggiudicarsi la promozione in Serie A) senza El Leon contro i pugliesi.