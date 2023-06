Bari-Cagliari | ci saranno oltre 58 mila spettatori | record storico di presenze al San Nicola

(Di domenica 11 giugno 2023) “Questa sera al San58.000 cuori batteranno per la gara che deciderà chi sarà la terza promossa in Serie A. Per l”Astronave’ sarà ilassoluto di, superando il precedente di-Inter del 1990 che fece registrare poco meno di 55.490”: così il, sul sito del club, ha comunicato che il responso del botteghino di stasera segnerà il primo dinello stadio progettato dall’architetto Renzo Piano. Il numero didefinitivo sarà comunicato dopo il fischio d’inizio, mentre il club ha previsto anche spazi di spettacolo prima, durante e dopo la partita. Prima della gara ci sarà il dj set del Demodé club con Dario D e Nino Voice, poi l’esibizione del duo Serpenti con “Io non sono ...

All'andata, in Sardegna, hanno pareggiato 1 - 1 e ora si giocano i 90 minuti finali che valgono la promozione nella massima serie. Dato il miglior posizionamento durante il campionato, E pensare che nel 2018 la società ripartiva dopo il fallimento dalla serie D ed ora può guadagnare la massima serie se stasera riesce anche solo a pareggiare contro il.

