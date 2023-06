(Di domenica 11 giugno 2023) (Adnkronos) – Iltorna inA, a dodici mesi di distanza dall’amara retrocessione della scorsa stagione. Dopo il pareggio per 1-1 di giovedì scorso in casa, isi impongono per 1-0 al ‘San Nicola’, nella finale di ritorno dei playoff diB, grazie a un gol di Pavoletti al 94?. L'articolo proviene da Italia Sera.

Michele Mignani, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta nella finale di ritorno dei playoff contro ilMichele Mignani ha così parlato a Sky Sport dopo. LE PAROLE - "Stasera mancano parole e pensieri. Posso solo fare i complimenti al mio gruppo, società, ragazzi, medici e staff. Abbiamo lottato fino alla fine, ...: il commento della partita . Pagelle del: top e flop . Pagelle del: top e flop .: il commento della partita. Posta in palio decisamente alta, il...mi ha permesso di volare in carriera, in Italia e in Europa. Ci sono ragazzi in questa ... Ilè stato un grande rivale e dobbiamo stringere loro la mano. Faccio i complimenti a Mignani ...

Bari-Cagliari 0-1, i sardi tornano in Serie A Adnkronos

Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo la vittoria sul Bari e la matematica promozione in Serie A: “Momento indescrivibile. Era impossibile sogn ...Il Cagliari torna in Serie A. Claudio Ranieri, all'età di 71 anni, ha compiuto un'altra impresa delle sue: dopo l'1-1 nell'andata dei playoff contro il Bari è infatti riuscito ad ottenere una ...