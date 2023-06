Bari-Cagliari 0-1 | i sardi tornano in Serie A

(Di domenica 11 giugno 2023) Gol di Pavoletti al 94' Iltorna inA, a dodici mesi di distanza dall’amara retrocessione della scorsa stagione. Dopo il pareggio per 1-1 di giovedì scorso in casa, isi impongono per 1-0 al ‘San Nicola’, nella finale di ritorno dei playoff diB, grazie a un gol di Pavoletti al 94?. In avvio la gara vive lunghi momenti di studio con poche accelerazioni con ilche prova a spingere di più avendo solo un risultato a disposizione: la doppia occasione arriva poco dopo il 10? con Dossena di testa prima e poi Deiola che la rimette in mezzo col pallone che attraversa tutta la linea di porta senza però trovare deviazioni. Ilrisponde con un paio di accelerazioni di Cheddira con la difesa sarda che soffre, ma fa buona guardia. Le due occasioni migliori ...

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, ha parlato dopo aver raggiunto la promozione in Serie A con i rossoblù. Il Cagliari aveva una grande rosa per la categoria, era una delle favorite a risalire dopo un solo anno in Serie B.

