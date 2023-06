Bari-Cagliari 0-0 LIVE | prima frazione in equilibrio – INTERVALLO

In campo Spezia - Verona (spareggio salvezza),(playoff promozione) e Italia - Uruguay come finalissima in Argentina. E in campo, in ognuno di ...Stasera si gioca anche, ritorno della finale dei playoff di Serie B. Il tabellino di Spezia - Verona 1 - 1 (live) 5' Faraoni (V), 15' Ampadu (S) SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu,...Al San Nicola, il match valido per la finale di ritorno dei playoff della Serie B 2022/23 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al San Nicola,si affrontano per la finale di ritorno dei playoff della Serie B ...

Bari-Cagliari: le formazioni ufficiali L'Unione Sarda.it

45' - Niente recupero, termina il primo tempo 42' - Bellissimo movimento di Esposito, che viene servizio nello spazio e serve Cheddira a centro area. L'attaccante si libera ...41' - Maiello prova il tiro da fuori: coordinazione complicata e sfera alta 38' - Caprile ancora decisivo. Grande riflesso sul colpo di testa di Di Pardo, bravo a tagliare in ...