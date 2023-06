Banane | non buttare mai questa parte Usala così! Vale oro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 giugno 2023) Leoltre ad essere uno dei frutti più amati è un frutto di cui non bisognavia niente. Infattila buccia di banana è un grande errore proprio perché ha grandi proprietà ed è molto versatile da utilizzare. La banana è uno tra i frutti che offre più benefici per la salute e la sua buccia non è da meno. Proprio per questo la buccia è molto utilizzata in cucina ed è possibile incorporarla in varie ricette anche se poche persone lo fanno. Questo infatti è un grande errore proprio perché si vanno a perdere molte sostanze benefiche.: perché non si butta la buccia? Cosa si può fare? La buccia della banana, come detto sopra, è piena di sostanze nutritive ed è una grande fonte di fibra alimentare contenente vitamina B6 e B12. Contiene anche potassio, fenoli, magnesio, inulina e polifenoli e puoi ...