Bambini, quanto (e come) è importante parlarci fin dai primi mesi di vita Vanity Fair Italia

Uno studio traccia un legame fra la quantità di dialoghi adulti e quella di mielina nel cervello. Mazzone, Tor Vergata: «Serve coerenza fra messaggi verbali e atteggiamenti» ...il cui obiettivo finale non è solo migliorare la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, ma anche stabilire un legame più stretto con la medicina del territorio". Quando si parla di ...