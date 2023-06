Bambina scomparsa | il “giallo” della casa occupata e della donna volata giù dal balcone

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 giugno 2023) Nessuna traccia, per il momento,peruviana di 5 anni, Mia Kataleya Chicllo Alvarez,dall’ex hotel Astor nel quartiere fiorentino di Novoli. “L’ipotesi più probabile è che la bimba, siccome stava giocando, possa essersi allontanata, magari seguendo un altro bambino. Speriamo che sia con un adulto che possa prendersene cura. In questo momento non abbiamo elementi che possano comprovare una cosa o un’altra”, ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze.a Firenze, il “” del palazzo occupato Le indagini sullaperuviana Mia Kataleya Chicllo Alvarez, sparita dal pomeriggio di sabato 10 ...