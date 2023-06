Bambina scomparsa a Firenze | le indagini dei carabinieri | strada chiusa e militari al lavoro

(Di domenica 11 giugno 2023) La mamma di Kata, ladi 5 annida ieri nel primo pomeriggio a, è disperata. Ha trascorso la notte a cercare la figlia insieme alle unità di soccorso e a due amiche che non l'...

La denuncia dei genitori: 'Stava giocando in cortile', l'appello della mamma La mamma di Kata, Caterina, ha lanciato un appello: 'Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche ...Chi è laFirenze vive ore d'angoscia per una piccola di cinque anni della quale si è persa ogni traccia. Laè avvenuta nella zona di Novoli intorno alle 15. Secondo una ...AGI - Sono andate avanti tutta la notte e ancora stamattina a Firenze, le ricerche di Kata , ladi cinque anni figlia di peruviani,da ieri. La bimba stava giocando con alcuni coetanei nel cortile dell'hotel Astor, una struttura occupata alla periferia della città dove risiede ...

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Tutte le piste aperte e nessuna ipotesi esclusa nelle ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bimba di 5 ...La Prefettura di Firenze ha diramato un appello per invitare chi fosse in possesso di notizie sulla piccola Kataleya scomparsa ieri, a informare subito il 112. 'Ieri sera, ricevuta la… Leggi ...