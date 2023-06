Bambina di cinque anni scomparsa nel nulla

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono ore di frenetiche ricerche e di appelli social. Unadinela Firenze, nella zona di Novoli. Ieri mattina "Cata" (il nome completo Cataleya) era nell'edificio in cui vive, l'ex hotel Astor che è occupato da varie famiglie, mentre la madre era al lavoro...

Firenze, bambina scomparsa: ha cinque anni. Ricerche in tutta la città LA NAZIONE

Bambina di 5 anni scomparsa: partite le ricerche da ieri. Si tratta di una bambina di 5 anni, di nome Kata, scomparsa ieri a Firenze. La piccola, di ...A Firenze sono in corso le ricerche di una bambina di 5 anni, di nome Kataleya. La piccola, di origine peruviana si trovava nel palazzo dove vive, l'ex albergo Astor occupato da varie famiglie, mentre ...