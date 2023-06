Bambina di cinque anni scomparsa nel nulla

AGI - Ansia per unascomparsa . Firenze vive ore d'angoscia per una piccola dianni della quale si è persa ogni traccia. Accade nella zona di Novoli. E' qui che, sembra intorno alle 13, laè ...Firenze è in preda all'angoscia e alla mobilitazione comunitaria a causa della misteriosa scomparsa di unadianni nella zona di Novoli. La piccola, chiamata Kataleya, si ...... ci ospitarono a Torino per alcuni mesi finché mia mamma non ebbe Paola, la sua ultima. ... americani, si occuparono anche di mia madre, giovane vedova conbambini, e le affidarono una ...

Firenze, bambina scomparsa: ha cinque anni. Ricerche in tutta la città LA NAZIONE

Bambina di 5 anni scomparsa: partite le ricerche da ieri. Si tratta di una bambina di 5 anni, di nome Kata, scomparsa ieri a Firenze. La piccola, di ...A Firenze sono in corso le ricerche di una bambina di 5 anni, di nome Kataleya. La piccola, di origine peruviana si trovava nel palazzo dove vive, l'ex albergo Astor occupato da varie famiglie, mentre ...