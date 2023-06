Bambina di cinque anni scomparsa a Firenze | ricerche in tutta la città

(Di domenica 11 giugno 2023) Unadi. Ledella piccola, di nome Cataleya sono in corso da sabato 10 giugno e sono andate avanti perla notte. La, di origine peruviana, secondo quanto spiegato, si trovava in via Monteverdi, nella zona di Novoli, insieme alla madre quando si è persa attorno alle 13. Al momento della, fanno sapere i genitori che hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

