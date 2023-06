Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze | aperte tutte le ipotesi | anche il rapimento

(Di domenica 11 giugno 2023) (Adnkronos) – Si indaga in ogni direzione, gli investigatori dei carabinieri non escludono nessuna pista, compresa quella di un eventualeper vendetta. Ma per ora sono risultate vane le ricerche dellaperuviana Mia Kataleya Chicllo Alvarez, che i familiari chiamano Kata, ladi 5dasabato 10 giugno. Intorno alle 15 è stata vista l’ultima volta nel cortile dell’ex hotel Astor, uno stabile occupato di via Maragliano 100, nel quartiere di Novoli, nella zona nord della città, dove abita la famiglia insieme a circa cento persone, in gran parte romeni e peruviani. Il palazzo, che è stato setacciato più voltecon i cani molecolari, nelle ultime settimane è stato al centro più volte di litigi e risse tra gli occupanti. ...

