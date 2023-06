Bagnaia festeggia al Mugello | ' Il week end perfetto'

Pecco Bagnaia show! Domina la gara al Mugello e festeggia con l'hot dog davanti ai suoi tifosi Eurosport IT

Ma ovviamente c'è un percorso da fare per arrivare ai numeri veri". E poco prima di rientrare al parco chiuso, Bagnaia ha fatto festa con una scenetta che ha ricordato tanto le festa di Valentino ...La vittoria più bella di Francesco Bagnaia al Mugello non è stata quella conquistata in pista, bensì il fatto di aver riacceso la passione per il Motociclismo dopo la scialba edizione 2022 del GP d'It ...