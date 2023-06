Badanti e colf in nero | le sanzioni a carico della famiglia per ogni violazione

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 11 giugno 2023) Quando si tratta dei propri cari più anziani non è il caso di rischiare assumendo in. Senza contare che lepreviste non sono leggere. Se si ha una casa a cui badare o nonni e suoceri a cui servirebbe una mano prima o poi ci si rivolge a qualcuno di esterno. A volte sono persone fidate che si conoscono da anni mentre in altri casi si pubblica un annuncio per incontrare qualche candidato.e collaboratori domestici non mancano in Italia, ma spesso chi si propone per questa professione è abituato a non sottoscrivere contratti, e non ha la partita IVA. E se molti non se ne stupiscono, avere in casa lavoratori innon è legale. Occorre fare attenzione a chi prendere o si rischia anche una multa. (ilovetrading.it)Prima di tutto è meglio proporre subito alla persona che si è individuata di ...