Automobilismo | 24 ore Le Mans | la Ferrari vince l' edizione del centenario

ORDINE DI ARRIVO 24DI LE MANS - WEC IN AGGIORNAMENTOUn pubblico diverso Alla 24di La Sarthe si respira un'atmosfera differente. Si vive l'... Il clima dell'endurance è più incentrato sulla corsa nel suo insieme, sulla passione per l'in ...Meno di cinquealla conclusione della 24di Le Mans 2023 e c'è grande incertezza ancora per la vittoria finale. Dopo l'ennesima sosta ai box, è stata la Toyota numero 8 a balzare al comando della gara, ma la Ferrari con Pier Guidi si è ...

anni dall’ultima apparizione della Ferrari alla 24 Ore sul circuito del La Sarthe con Arturo Merzario e Carlos Pace, che nel 1973 finirono secondi. Un successo che merita l’ingresso nell’olimpo ...Le Mans, 11 giu. – (Adnkronos) – La Ferrari numero 51 trionfa nell’edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans. A guidare la 499P i piloti italiani Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi e il ...