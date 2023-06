Atletica | Osauke lancia a 64 | 57 | un disco da record italiano ai Societari di Lucca

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 giugno 2023)– Straordinaria prestazione di Daisy Osakue ai Campionati di Società Assoluti di. L’Azzurra delle Fiamme Gialle (impegnata in gara, per il suo club di provenienza, la Sisport Torino) supera di quasi un metro ilgià suo, nel lancio del. La misura della gloria arriva fino a 64,57. A, nell’impianto sportivo di Pietrasanta, gli applausi sono tutti per lei. Alle Olimpiadi di Tokyo Daisy avevato fino a 63,66 con la finale olimpica in tasca. Sino ad allora, il primato era stato di Agnese Maffeis. Il risultato disa di spessore internazionale, che vale lo standard per i prossimi Mondiali di Budapest, fissato a 64,20. Già al secondo lancio laha festeggiato il ...