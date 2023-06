Atletica | nella 4X400 in Francia l’Italia guadagna due posizioni per la qualificazione ai Mondiali

(Di domenica 11 giugno 2023) Un doppio passo in avantidella nostra Nazionale nel meeting inche fa covare agli azzurri speranze importanti per laai prossimidi Budapest di agosto.gara il quartetto targato Lorenzo Benati, Edoardo Scotti, Brayan Lopez e Alessandro Sibilio con il tempo di 3:01.62 vincono il meeting, superando la Gran Bretagna e la Polonia. Un risultato importante per il quartetto azzurro che nel ranking supera quindi la Germania e il Kenya, anche se per avere la certezza del pass iridato bisognerà aspettare il 30 luglio. Proprio il 30 luglio sarà l’ultima data utile per qualificarsi aidi agosto. Statistiche alla mano è l’ottava prestazione di sempre per una 4×400 azzurra. SportFace.

sesta edizione dell'evento agonistico più importante per atleti con disabilità intellettivo - ... guidati dal dt Giancarlo Marcoccia, erano impegnati in cinque discipline (, nuoto, ...... lasciando il miglior risultato nel vortex a Henry Perruchon (Calvesi) con 13m50 e secondoclassifica finale di categoria. Il terzo posto è invece andato a Pietro Madeddu, tesserato per la ......festeggiano il titolo nazionale anche grazie alla vittoriastaffetta 4X400 chiusa in 3'34"95 con l'ultima frazione corsa dalla ventiseienne azzurra di Niscemi Alice Mangione. L'Brescia ...

Annecy, 11 giu. – (Adnkronos) – Due posizioni guadagnate, quasi un secondo di miglioramento. È un passo importante in direzione dei Mondiali di Budapest per la staffetta 4×400 maschile. Anzi, un doppi ...