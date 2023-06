Atletica | Mattia Furlani sfonda gli 8 metri | vittoria in scioltezza ai Societari | 2 successi in 7 giorni

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)è tornato in pedana dopo aver firmato il record italiano under 20 in occasione del prestigioso Meeting di Hengelo andato in scena settefa. Il giovane fuoriclasse laziale, autore di un magistrale balzo da 8.24nella località olandese, si è presentato a Palermo per disputare la Finale Oro dei Campionati Italianicon la maglia della Studentesca Milardi Rieti. L’azzurro ha ampiamente vinto la gara di salto in lungo come da facile pronostico della vigilia, grazie a un volo da 8.04(0,6 m/s di vento favorevole) stampato in occasione del primo tentativo. Fino a settimana scorsa era il suo personale, spazzato poi via con il netto miglioramento di venti centifirmato in campo internazionale. Il 18enne ha poi commesso tre nulli, ...