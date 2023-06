Atletica | Issamade Asinga esagerato nel vento | straripante 9 83 a 18 anni | bis vertiginoso I big osservano

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)continua a strabiliare e ribadisce di essere un possibile outsider già ai prossimi Mondiali di Budapest. Il ragazzo del Suriname (questa è la nazionalità che ha scelto definitivamente, scartando le opzioni USA e Zambia) ha corso i 100 metri in uno spaso 9.83, anche se ha beneficiato di unfavorevole oltre i limiti del consentito (+2,6 m/s). Alle sue spalle si sono piazzati Aaron Brown (9.91), Kyree King (9.97) e Miles Lewis (10.03). Il 18enne ha timbrato il secondo tempo più veloce della storia per un under 20 (in qualsiasi condizione) e ha così offerto la quarta prestazione stagionale sotto i 9.90 (aveva già offerto un 9.83 a Clermont lo scorso 23 aprile, quando riuscì a battere addirittura Noah Lyles, Campione del Mondo dei 200 metri e fresco trionfatore a Parigi sulla mezza ...