Atletica | doppio passo avanti verso i mondiale per gli azzurri della 4x400

(Di domenica 11 giugno 2023) Annecy, 11 giu. - (Adnkronos) - Due posizioni guadagnate, quasi un secondo di miglioramento. È unimportante in direzione dei Mondiali di Budapest per la staffettamaschile. Anzi, un, perché grazie al successo in 3:01.62 al meeting di Annecy, in Francia, glirisalgono nella graduatoria di qualificazione per la rassegna iridata e balzano dal sesto al quarto posto sugli otto che portano all'appuntamento clou dell'anno in Ungheria, dal 19 al 27 agosto. Convincente prestazione del quartetto con Lorenzo Benati, Edoardo Scotti, Brayan Lopez e Alessandro Sibilio per chiudere dalla Gran Bretagna, seconda in 3:02.43, e alla Polonia, terza con 3:02.73. Un netto progresso rispetto al crono di 3:02.60 che avevano finora gli, quello ...