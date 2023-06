Atletica | Daisy Osakue scaglia il record italiano! Il disco vola ai Societari | ora il primato è solo suo

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)ha firmato il nuovoitaliano di lancio del, facendore l’attrezzo a 64.57 metri in occasione della Finale Bronzo dei Campionati Italianiandata in scena a Pietrasanta (in provincia di Lucca). La piemontese ha così ritoccato di 91 centimetri ilnazionale, ovvero quel 63.66 timbrato durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando pareggiò la bordata di Agnese Maffeis datata 12 giugno 1996. Da oggi la 27enne è sola in cima alla classifica all-time delle prestazioni tricolori. Finalista ai Giochi di Tokyo 2020 (dove chiuse al dodicesimo posto), l’allieva di Maria Marello vanta anche il quinto posto agli Europei 2018, la medaglia d’oro alle Universiadi 2019 e due partecipazioni ai Mondiali. Laureata in ...