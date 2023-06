Atletica | Daisy Osakue | “Maffeis mi aveva detto di fare il record italiano | glielo ho tolto Ho i brividi”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)ha firmato il nuovodi lancio del disco, facendo volare l’attrezzo a 64.57 metri in occasione della Finale Bronzo dei Campionati Italiani Societari andata in scena a Pietrasanta (in provincia di Lucca). La 27enne piemontese ha così ritoccato di 91 centimetri il primato nazionale, ovvero quel 63.66 timbrato durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando pareggiò la bordata di Agnesedatata 12 giugno 1996.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Un’emozione grandissima! Questo è un risultato meraviglioso, è la dimostrazione che io ci sono, nonostante le difficoltà della passata stagione. Sulla pedana di Pietrasanta l’anno scorso ho ripreso la fiducia che mi mancava e che ...